Schlein | Unica cosa che Meloni ha fatto per la sanità è stata mettere antiabortisti nei consultori

Fonte : iltempo di 1 giu 2024

/ Pd Lombardia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2024 "L'unica cosa concreta che ha fatto Giorgia Meloni sulla sanità pubblica in un anno e mezzo è far entrare gli antiabortisti nei consultori per fare pressioni sulle donne", le parole di Elly Schlein a Milano.

