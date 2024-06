Schlein piazza del Pd non contro qualcosa o qualcuno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Oggi a Milano per la campagna elettorale delle europee c'èDuomo con Matteo Salvini e Roberto Vannacci e c'è l'Arco della pace con la manifestazione del Pd e la segretaria. "Noi siamo in questa. Questa è lache vuole un'Europa basata sulla giustizia sociale, sul lavoro dignitoso, sull'innovazione delle imprese che possa guidare la trasformazione digitale ed ecologica - ha spiegato la segretariaarrivando all'appuntamento. "È ladel Pd che è stata sempre per, prima di essere" ha aggiunto. "È unache vuole un'Europa degli investimenti comuni, quello che la destra nazionalista alleata di Giorgia Meloni e Matteo Salvini vuole bloccare - ha detto -. Non dimentichiamoci che il partito di Giorgia Meloni non ha votato a favore del Next Generation Eu e gli alleati di Matteo Salvini andavano in giro con un bel cartello con scritto 'non un centesimo all'Italia'".