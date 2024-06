Scatta la conta dei pini pericolosi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) UMBERTIDE – Mentre sui social si susseguono le polemiche dopo la caduta di un grosso pino in via Roma – una tragedia sfiorata – è iniziato il censimento degli alberi. Il Comune hattato infatti un tecnico specializzato per condurre verifiche sulle condizioni fitosanitarie, di vigoria e di stabilità biomeccanica degli esemplari di pino domestico presenti lungo via Roma e nella pineta Ranieri (zona via Milano). Afferma l’ente: "L’incarico riguarda la realizzazione di indagini di varia natura sulle piante, la cui età si attesta indicativamente attorno ai 75 - 80 anni, per valutare in maniera approfondita e dettagliata, anche con strumentazione specialistica, lo stato vegetativo delle piante e il conseguente grado di sicurezza". Il lavoro, iniziato il 30 maggio, vedrà prima il censimento di tutti gli esemplari e quindi uno studio finale, in base al quale il Comune valuterà gli interventi da effettuare, che siano potature o abbattimenti.