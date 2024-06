Fonte : anticipazionitv di 1 giu 2024

Il conduttore toscano ha risposto per le rime a questa sensazione, così come ha fatto Paolo Bonolis in una recente intervista. C’è, tuttavia, un certo scetticismo nell’edizione che verrà in quanto sono in tanti a credere che non si raggiungeranno gli stessi risultati delle stagioni precedenti.

Sanremo 2025 Paolo Bonolis lancia una frecciatina ad Amadeus? Il commento sulla durata del Festival