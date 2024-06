Fonte : calcionews24 di 1 giu 2024

Come riportato dal Corriere dello Sport il nome in cima alla lista è quello di David. Roma David, la dirigenza è pronta a un GRANDE SACRIFICIO per finanziare l’assalto: il NOME scelto da Ghisolfi La Roma è alla ricerca di una prima punta.

Roma David la dirigenza è pronta a un GRANDE SACRIFICIO per finanziare l’assalto | il NOME scelto