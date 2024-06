Ragazzi dispersi nel Natisone comandante Vvf Udine | Ricerche con droni elicotteri e sommozzatori

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 1 giugno 2024) "Lanciata una corda ma l'onda di piena li ha travolti. Correnti forti,insidiose anche per esperti" "Dalle 13.35 di ieri, quando è arrivata la chiamata al 112 e da lì alla nostra centrale operativa, non abbiamo mai smesso di cercare. Anzi, siamo partiti in trenta e oggi siamo dieci in più tra soccorritori acquatici .