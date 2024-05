Raffaella Mennoia si apre su una faccenda molto privata e dolorosa

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 1 giugno 2024) Siamo abituati a vederea Uomini e Donne, o sui social dove parla di Temptation Island e in generale delle trasmissioni per le quali lavora da anni, ma questa volta la storica autrice tv ha deciso di mostrare un’altra parte di sé, decisamente più. La collaboratrice di Maria De Filippi in occasione della giornata mondiale della sclerosi multipla, ha raccontato di quando le hanno diagnosticato erroneamente la malattia neurodegenerativa, causandole poi gravi danni fisici e anche psicologici. “Chi mi conosce sa che non parlo mai della mia vita. Tuttavia, oggi voglio fare un’eccezione perché ieri è stata la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla e dopo molti anni ho deciso di condividere con voi un’esperienza che mi ha profondamente toccato e che ha cambiato il corso della mia vita.