Radio Zeta Future hits live | numeri milionari sui social #radiozetaFHL24 primo su X

(Di sabato 1 giugno 2024) In meno di 24 ore, suidi RTL 102.5 esi registra una vera e propria impennata conincredibili dopo il. Ilgrande spettacolo per la Generazione- che apre l’estate - fa registrare un risultato incredibile sui: i primissimi dati, a poche ore dalla fine del, registrano oltre 3 milioni (3,5 milioni) di visualizzazioni con un tasso di coinvolgimento del 3% su RTL 102.5 Play, la home multimediale che permette di seguire l’evento. Su X è stato l’evento più commentato in Italia,in tendenza con l'hashtag #FHL24. Una vera impennata delle sessioni d’ascolto, rispetto alle ore e ai giorni precedenti. Il successo del Festival della Generazionepassa anche attraverso lavisione: in TV ha avuto 471 mila di audience con uno share del 3% su RTL 102.