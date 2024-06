Fonte : noinotizie di 1 giu 2024

. Come è noto, la legge 238/2016 disciplina la gestione delle sostanze depositate in cantina per prevenire comportamenti illeciti legati alle adulterazioni e sofisticazioni di vini.

Quattro silos e 518149 litri di acqua non denaturata sequestrati in azienda vinicola del foggiano Carabinieri forestali