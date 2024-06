Quando aprì il Gallini

Leggi tutta la notizia su lortica

Dario aveva un topolino B, e un cane lupo, che girava in auto da solo,lui, non il cane, metteva la prima e legava lo sterzo in modo che l'auto girasse in circolo, e scendeva al volo, era uno spettacolo. Ma non bastava si svolgevano gare di nuoto a premi nella vasca antistante con la nostra Chimera. Era il bar dei giovani, i vecchi andavano al Costanti, alcuni giovani sfidavano scherzosamente Brandi, i gavettoni erano all'ordine del giorno, solo in estate,… poi venne la globalizzazione e ora lì vicino ai Porcilai: spaccio, vagabondi, coltellate, e pure un morto Arriava il Conte Martini Rossi Scotti elegantissimo, prima di prendere il treno per Firenze…… ah atterro' anche la Madonna di Fatima,…, Ricordi!!