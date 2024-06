Proseguono le ricerche dei tre ragazzi travolti dalla piena del Natisone

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 1 giugno 2024) AGI - Sono proseguite per tutta la notte e senza esito, ledei tre giovani, due ragazze, una di 20 e l'altra di 25 anni e un ragazzo di 25 anni, che ieri pomeriggio in una drammatica sequenza di momenti sono stati inghiottiti dal fiumein, all'altezza del ponte Romano a Premariacco in Friuli. I tre giovani avevano raggiunto un isolotto ancora quasi in secca. Poi improvvisa è arrivato l'ondata dicon il livello dell'acqua salito improvvisamente passando da 15 mc al secondo a quasi 250 in pochissimo tempo. I tre hanno chiesto aiuto al 112 stringendosi in un forte abbraccio cercando di resistere alla violenza dell'acqua. Infine sono statisotto gli occhi di numerosi testimoni e dei Vigili del fuoco che avevano invano lanciato delle funi per soccorrerli.