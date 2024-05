Prima Pagina IN Edicola | Lautaro Martinez rinnova! A condizioni Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 1 giugno 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORTnon tradisce. Il capitano ottiene l’aumento alledell’. Contratto fino al 2029 da nove milioni più bonus. La prossima settimana è in programma l’incontro chiave con l’agente dell’attaccante che ha deciso di abbassare le richieste economiche, rispettando così i parametri del club e di Oaktree. «Di Lorenzo incedibile»: tensione con l’agente. TUTTOSPORT Dietrofront. Sì al rinnovo.fino al 2029.