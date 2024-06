Fonte : ilfattoquotidiano di 1 giu 2024

In una diretta sui social, sul traghetto sullo Stretto di Messina, Matteo Salvini ha preso in giro Elly Schlein – qualche giorno anche lei in diretta sul traghetto – e ha elencato quello che secondo lui sarebbero i vantaggi di avere il ponte che unisce Messina a Reggio Calabria.

Ponte sullo Stretto Salvini sul traghetto sfotte Schlein | È lo stesso che ha preso lei dice che è una figata ma guardate che fumo nero