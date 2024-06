Fonte : fanpage di 1 giu 2024

A sollevare il polverone un ex ciclista e un ex tecnico che hanno le idee più che chiare su quanto accaduto: "Se vogliamo essere intellettualmente onesti non si può tacere" .

Pogacar e le accuse di doping dopo il trionfo al Giro | “È stato disumano ha vinto con l’inganno”