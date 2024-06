Fonte : ilrestodelcarlino di 1 giu 2024

Che, in merito alle Europee, fa qualche previsione: "Già uno 0,1% in più rispetto alla Politiche sarà un grande successo", prevede il deputato. Non manca un riferimento alla polemica sulla bandiera palestinese esposta sul balcone di Palazzo d’Accursio: "Credo che in questo momento per la pace in Medio Oriente non servano i tifosi, ma il buonsenso che sta portando avanti il governo Meloni.

Più di 500 persone per FdI Donzelli spinge Cavedagna