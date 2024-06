Piena Natisonesi cercano i tre ragazzi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 1 giugno 2024) 8.57 Proseguite tutta la notte senza esito le ricerche dei giovani, due ragazze di 20 e 25 anni e un ragazzo di 25 anni, travolti e inghiottiti ieri pomeriggio dal fiume Natisone in, all'altezza del ponte Romano a Premariacco, in Friuli. Sul posto familiari e amici. I tre avevano raggiunto un isolotto ancora quasi in secca, quando è arrivata l'ondata di.Hanno chiamato il 112e cercato di resistere all'acqua, ma sono stati travolti davanti a molti testimoni e ai Vigili del fuoco, che avevano lanciato le funi per soccorrerli.