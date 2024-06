Perugia incidente allo svincolo di Ponte Felcino Chiusa la Tiberina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 – Disagi lungo la SS3, dove unche ha coinvolto un mezzo pesante ha causato la chiusura della strada in direzione Terni. Il camion avrebbe fatto tutto da solo. Il traffico è temporaneamente deviato con uscita obbligatoria sullodial km 78,300. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. .