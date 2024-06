Fonte : fanpage di 1 giu 2024

. Melodrama è la (quasi) title-track dall’album poké melodrama pubblicato venerdì 31 maggio da Angelina Mango. Il singolo non lascia nulla al caso: è un sistema che non rinuncia a nessun ingranaggio per far girare la macchina, e il carisma di Angelina Mango è il lubrificante che fa girare tutto quanto con naturalezza.

Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Melodrama di Angelina Mango