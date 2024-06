Fonte : iodonna di 1 giu 2024

Costruito come in due tempi (il primo parigino e più sorprendente, il secondo italiano e più “felliniano”), il film chiede agli attori di interpretare se stessi («La cosa che mi annoia di più» ha detto Catherine Deneuve) in una specie di mise en abyme, un espediente narrativo in cui lo spettatore deve fare i conti con la realtà e con l’immagine che ne viene prodotta.

Per chi vuole rituffarsi nel mito di Mastroianni