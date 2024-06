Fonte : ilfogliettone di 1 giu 2024

Spalletti spiega: "Quando siamo in Nazionale si fanno ragionamenti differenti. La Nazionale italiana, campione d'Europa in carica, è pronta a difendere il suo titolo in Germania a partire dal 14 giugno.

Parte l’avventura della Nazionale | difendere il titolo in Germania