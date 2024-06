Organi nella Porsche La scorta degli agenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Dall’uscita del casello autostradale dell’A14, fino all’ospedale regionale di Torrette per un servizio decisamente fuori dall’ordinario. È stato un pomeriggio particolare per glidella Polizia locale di Falconara che, ieri, hannoto i colleghi del piccolo Comune di Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano, da Ancona Nord all’ingresso del pronto soccorso anconetano. I motivi? Un trasporto dipartiti dalla Lombardia (erano arrivati da Bari all’aeroporto di Linate, per l’esattezza) e destinati alle equipe specializzate del centro trapianti dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. Dunque un’operazione da effettuare con urgenza e precisione. Agli operatori falconaresi, alla guida della Jeep di servizio, è stato richiesto di essere di supporto nell’accompagnare l’altra pattuglia, a bordo invece di una(confiscata e poi assegnata al Comando di Robecco sul Naviglio dal Demanio), verso il presidio sanitario.