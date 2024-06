Ore decisive per i tre ragazzi scomparsi nel Natisone intercettato il segnale di un cellulare

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 1 giugno 2024) AGI -questa mattina all'alba dai soccorritori ildi uno dei cellulari di una ragazza dispersa da ieri assieme agli altri due suoi amici nelle acque del fiume. La novità è stata resa nota dal comandante dei Vigili del Fuoco di Udine. Per questa ragione, le ricerche ora si sono concentrate in quella zona specifica, anche se non è certo che, nel disperato tentativo di sottrarsi alla piena, lo smartphone sia rimasto addosso alla giovane. Si tratta comunque di un elemento utile alle decine di soccorritori che stanno operando in superficie e sotto acqua dal ponte Romano fino alla confluenza con il fiume Torre, a propria volta emissario dell'Isonzo. Segue con particolare ansia la situazione il sindaco di Premariacco Michele De Sabata: "Imponente - afferma con una nota su Facebook - lo schieramento di mezzi che dalle prime luci dell'alba stanno setacciato la forra di Premariacco in direzione Paderno.