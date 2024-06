Oltre il pil L’economia inglese in formato Lilliput spiegata con i fatti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 1 giugno 2024) Nel maestoso palazzo con la scritta Barkers in cima, a metà di High Street Kensington, c’è una lunga fila di grandi vetrine vuote: “Prime Location to Let” (affittasi negozi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.