Oltre 200 multinazionali partecipano a expo sull’apertura della Cina centrale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 1 giugno 2024) Changsha, 01 giu – (Xinhua) –200alla 13esima Central China Investment and Tradesition (Central China 2024), che si tiene per facilitare il commercio e gli investimenti nella regionedel Paese. Secondo gli organizzatori, l’di quest’anno si svolge a Changsha, capoluogoprovincia cinesedello Hunan, e ha attirato la partecipazione di1.000 aziende provenienti da 32 Paesi e regioni. “Apertura e innovazione per l’ascesa” e’ il tema dell’evento del 2024, che ha un’area espositiva di circa 40.000 metri quadrati. E’ caratterizzato da una varieta’ di aree che coprono settori come la finanza digitale, l’economia a bassa quota e la biomedi