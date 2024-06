Non va d’accordo con il nonno e vuole andare in cella

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 1 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuando ha visto i carabinieri che erano giunti nella sua abitazione per un controllo in quanto si trovava agli arresti domiciliari ha chiesto di essere trasferito in carcere perchè, non andavacon ilconvivente. I militari gli hanno spiegato che non avrebbero potuto farlo e gli hanno detto di sentire un avvocato o di risolvere le controversie familiari. I militari sono andati via per proseguire il servizio. Pochi minuti dopo hanno notato l’uomo in strada e questa volta lo hanno arrestato. È accaduto la scorsa notte a Varcaturo, una frazione lungo la fascia costiera del Comune di Giugliano, in provincia di Napoli. Protagonista della vicenda un giovane di 28 anni che era a domiciliari. “Vogliovia, portatemi in carcere!”, ha detto il giovane ai carabinieri quando li ha visto sull’uscio di casa per il consueto controllo.