Fonte : quotidiano di 1 giu 2024

Il contratto prevede il noleggio della nave per una durata di cinque anni. . Saipem (in foto l’ad Alessandro Puliti) ha firmato un contratto di noleggio a lungo termine per la JSD600, nave di ultima generazione per il sollevamento pesante, la costruzione e la posa di condotte offshore, con il gruppo statale cinese Zpmc.

Noleggia una nuova nave Rafforzata la flotta