Fonte : dailynews24 di 1 giu 2024

Dopo aver condiviso una foto del pavimento macchiato di sangue, ha raccontato di essere svenuta e di aver sbattuto contro le scale. Inizialmente, Pelizon non L'articolo Nikita Pelizon, grave malore per l’ex gieffina: “La sensazione di non riuscire a parlare” .

Nikita Pelizon grave malore per l’ex gieffina | La sensazione di non riuscire a parlare