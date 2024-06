‘Nastri d’Argento Grandi serie’ assegnati a Napoli gli ambiti riconoscimenti Ecco chi hanno premiato i critici specializzati

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di sabato 1 giugno 2024) Per i(evento dei Giornalisti Cinematografici con la Film Commission Regione Campania), sono stati conferiti ai premi alla serialità: sul palco di Palazzo Reale una serata speciale tra star e glamour, con Jasmine Trinca, Asia Argento, Raoul Bova, ed Alessandro Gassmann Al termine delle consultazioni,ciò che è uscito da questa IV edizione, in collaborazione con la Film Commission Regione Campania (e con il sostegno del MiC – Direzione Generale Cinema e audiovisivo): Nastria Call my agent – Italia – Seconda Stagione (Sky) per la ‘Commedia’, Il Re – Seconda Stagione (Sky) per il ‘Crime’, I Leoni di Sicilia (Disney+) tra i ‘Drama’ e Un Professore – Seconda stagione (Rai) tra le serie ‘Dramedy’ e, ancora una volta tratto da una commedia di Eduardo De Filippo,milionaria (Rai) è il miglior ‘Film tv’ dell’anno per la regia di Luca Miniero con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera.