Napoli L’Equipe | Kvaratskhelia ha detto sì al Psg ora serve accordo tra i club

(Di sabato 1 giugno 2024) Rivelazione di, autorevole quotidiano sportivo francese, per quanto riguarda la stella del, Khvicha, reduce da una stagione più tra ombre che luci, anche in virtù dello scarso rendimento della squadra. Secondo la testata transalpina, il georgiano avrebbedi sì al Psg, confermando alparigino il proprio desiderio di unirsi alla squadra guidata da Luis Enrique.è tuttora l’obiettivo prioritario del Psg per il mercato estivo e a questo punto i vertici dei parigini dovranno interloquire con De Laurentiis, col nuovo responsabile dell’area tecnica Manna per capire se si procedere con la trattativa. E il nuovo allenatore Antonio Conte potrebbe avere un ruolo determinante in un senso o nell’altro.