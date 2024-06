Fonte : dailynews24 di 1 giu 2024

In preparazione alla prossima stagione, il Napoli dovrà rafforzare la squadra in ogni reparto. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, il club partenopeo ha manifestato interesse per Emile Smith Rowe, 23enne di proprietà dell’Arsenal.

Napoli interesse per Emile Smith Rowe