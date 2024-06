Napoli Elia Caprile ritornerà in azzurro | è il primo ‘acquisto’ della nuova stagione con Antonio Conte

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di sabato 1 giugno 2024) Per la prossima, la SSCha già un nuovo elemento su cui poter contare:. Come rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira qualche settimana fa, infatti, il portiereindopo il prestito all’Empoli per restarci: “tornerà ala finedall’Empoli. Per il portiere i piani delsono chiari: L'articoloin: è ilcon