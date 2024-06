Fonte : teleclubitalia di 1 giu 2024

Napoli eletta miglior città al mondo per il cibo 2024 secondo Time Out La classifica non si basa sul numero di stelle Michelin L'articolo Napoli eletta miglior città al mondo per il cibo 2024 secondo Time Out Teleclubitalia.

Napoli eletta miglior città al mondo per il cibo 2024 secondo Time Out