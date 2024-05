Napoli clamoroso dalla Francia | Kvaratskhelia ha detto sì

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 1 giugno 2024) Dopo la disastrosa stagione degli ex campioni d’Italia, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis pare aver puntato su Antonio Conte e i tifosi azzurri sono estasiati in vista del mercato. Ilquasi sicuramente saluterà Victor James Osimhen dopo quattro stagioni in azzurro e uno scuvinto con gran parte del merito, i tifosi sono sicuro che l’allenatore Antonio Conte assieme al neo direttore sportivo Giovanni Manna sapranno individuare il profilo ideale per sostituire il fenomeno di Lagos che potrebbe andare a giocare in Premier League. Dovranno indubbiamente essere fatti altri accorgimenti, specie per la fase difensiva che quest’anno – per usare un eufemismo- non ha brillato. I partenopei oltre alla partenza di Osimhen temono che altri big possano andare via data l’assenza di coppe, il procuratore Mario Giuffredi ha già dichiarato che il suo assistito Giovanni Di Lorenzo andrà via ma la società ci ha tenuto a fare un chiarimento a riguardo.