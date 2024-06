Moviola Borussia Dortmund Real Madrid l’episodio chiave del match

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 1 giugno 2024)arbitraledel, valido per la finale di Champions League 2023/24delladeltraDormund, finale di Champions League 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Vincic.34 AMMONITO Vinicius per intervento in ritardo su Kobel, lo colpisce col piede di richiamo 39 AMMONITO Schlotterbeck per proteste. Il .