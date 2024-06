Fonte : ilgiornaleditalia di 1 giu 2024

. Il campione del mondo della Ducati, però, domani partirà quinto in griglia dopo la penalizzazione subita ieri SCARPERIA (FIRENZE) - Lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), con il tempo di 1'44"504, ha conquistato la pole position, la 16^ in top class, per la Sprint Race e nel GP del Mugello.

Motomondiale | Gp Italia Martin in pole poi Bagnaia e Vinales