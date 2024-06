Motogp Mugello 2024 | qualifiche live Bagnaia penalizzato scoppia il caso con Marquez Jr

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma, 1 giugno– È Peccol’uomo da battere al, teatro dell’attesissimo Gp d’Italia di. Dopo le Fp2, alle 10.50 sono in programma leche decideranno la griglia di partenza della Sprint race di oggi pomeriggio (ore 15) e della gara di domani (ore 14). Il campione del mondo in carica nelle predi ieri ha destato un’ottima impressione, scavando un solco di 273 millesimi tra la sua Ducati ufficiale il secondo miglior tempo fatto segnare dalla Yamaha dello spagnolo Alex Rins. Il pilota piemontese con il suo 1’44”’938 ha viaggiato a meno di un decimo del record della pista. In serata però la doccia gelata (e amara): la direzione di gara ha deciso di penalizzare Pecco di tre posizioni in griglia nella gara di domenica per aver ostacolato Alex(Ducati Gresini) durante la sessione.