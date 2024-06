Fonte : sportface di 1 giu 2024

MotoGP GP Italia 2024, Bagnaia: “Contento per il passo, dovrò partire bene” SportFace. . Sono felice per il passo, siamo messi bene. Partire in seconda fila può complicare le cose, ma renderà la gara più divertente – ha aggiunto il pilota della Ducati, che dovrà scontare tre posizioni di penalità in griglia – Ciò che conta sarà partire bene, mettersi davanti e spingere“.

MotoGP GP Italia 2024 Bagnaia | Contento per il passo dovrò partire bene