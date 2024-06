Fonte : liberoquotidiano di 1 giu 2024

L'ex parlamentare, 73 anni, è stato condannato, sulla base di tre sentenze, per reati di bancarotta, a un cumulo di pena di 15 anni e 10 mesi: 6 anni per bancarotta nelle vicende del Credito Cooperativo Fiorentino; 5 anni e 6 mesi per il fallimento della Società Toscana Edizioni e 3 anni e 10 mesi per il fallimento di un'impresa edile di Campi Bisenzio.

Motivi di salute | Verdini concessa la detenzione domiciliare per 7 mesi