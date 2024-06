Monza ora è corsa a TRE per la panchina | spunta una nuova CLAMOROSA ipotesi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 1 giugno 2024), ora èa TRE per launa. Adriano Galliani ha allargato la sua lista Le strade di Palladino e delsi separeranno a breve. Negli scorsi giorni, infatti, il tecnico ha incontrato la Fiorentina, che anch’essa cambierà allenatore. Come riportato da Gianluca di Marzio Galliani ha in .