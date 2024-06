Fonte : orizzontescuola di 1 giu 2024

Non è nel testo definitivo del Decreto scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la modifica alla composizione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che tanto aveva allarmato i sindacati era presente in una iniziale bozza del Decreto stesso, poi eliminata.

Modifiche alla composizione del CSPI | stralciate dal Decreto scuola in Gazzetta Corrette le nostre anticipazioni