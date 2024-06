Minotti Mcc sosteniamo la ripresa lavoreremo su Zes

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) "Oggi, come Mediocredito Centrale, stiamo sostenendo investimenti per guardare al futuro. In sinergia con il Mimit siamo impegnati sui Fondi Crescita ein coordinamento sulle Zes. Quanto al Mezzogiorno d'Italia, ha risposto a questa fase con unamolto più reattiva rispetto al passato. C'è molto da fare, c'è una sfida europea da tenere a mente. Ci sono dei temi strutturali su cui lavorare. Ma siamo pronti a farlo". Lo afferma Francesco, amministratore Delegato di Mediocredito Centrale, intervenendo al Convegno Nazionale Giovani Imprenditori a Rapallo.ha ricordato che, come Mcc "durante la pandemia, attraverso la gestione del Fondo Centrale di Garanzia, ha garantito finanziamenti per circa250 miliardi di euro.