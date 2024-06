Fonte : thesocialpost di 1 giu 2024

Entro il secondo weekend di giugno, le temperature massime toccheranno i 30°C in gran parte delle regioni italiane, anche in pianura. Con l’anticiclone africano in arrivo, ci aspetta una fase di bel tempo e temperature estive, un cambiamento atteso dopo un mese di maggio particolarmente instabile.

Meteo cambia tutto Dopo i temporali cosa ci aspetta nei prossimi giorni