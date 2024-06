Meloni ai suoi sostenitori | Ho rinunciato a tutto per non deludervi ditemi che siete al mio fianco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024) (Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2024 "Se voi dite che i politici sono tutti uguali deresponsabilizza la politica. Invece la politica ha bisogno di essere responsabilizzata. Agli italiani che credono in me. Voglio dire solo questo. Io hoquello a cui potevo rinunciare solo perché non volevo. Vi chiedo in cambio solo di rinunciare a cinque 10 minuti del vostro tempo per dirmi cheal mio", le parole di Giorgiaa piazza del Popolo. / Youtube FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.