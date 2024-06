Fonte : iltempo di 1 giu 2024

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2024 "La Federazione Russa ha demolito l'architettura di sicurezza che ha garantito pace e stabilità al continente europeo per lunghi decenni, sin dagli Accordi di Helsinki della metà degli anni settanta; e ha lanciato una nuova, angosciosa, corsa agli armamenti", le parole di Mattarella parlando al Quirinale in occasione del concerto per la festa della Repubblica.

Mattarella | Dalla Russia pericolosa corsa agli armamenti