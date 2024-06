Massiccio attacco russo nella notte La Polonia schiera i caccia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 1 giugno 2024) Durante unmissilistico notturno lanciato dalle forze russe contro l’Ucraina, aerei militari polacchi e di Paesi alleati sono decollati in missione di pattugliamento. A riferirlo è stato il Comando operativo delle Forze Armate polacche, come riportato da Ukrinform. Nel comunicato si avverte che l’attività deipotrebbe causare rumore, soprattuttoparte sudorientale del Paese. Tuttavia, il Comando ha assicurato che sono stati attivati tutti i protocolli necessari per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco. La Difesa aerea ucraina in Azione: 81 obiettivi abbattuti Lascorsa, la difesa aerea ucraina ha abbattuto 35 missili da crociera e 46 droni kamikaze russi, ha riferito l’Aeronautica militare di Kiev su Telegram.