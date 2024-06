Mario Sechi | L' Italia del fare e quella che non fa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) L'e? una potenza del G7 che ha una straordinaria manifattura, una capacita? di rea- zione alle crisi sorprendente, una classe impren- ditoriale di inventori, venditori ed esportatori unica al mondo. Il Paese descritto ieri nelle sue considerazioni finali dal governatore di Bankita- lia, Fabio Panetta, e? un cimento di presente e futuro. Non sono ovviamente tutte rose e fiori, abbiamo un grande debito pubblico, un rigido inverno demografico, non riusciamo a pagare bene i giovani talenti per trattenerli in Patria, dobbiamo imparare a attrarre investimenti in intelligenza artificiale, biotech, tutti i settori che plasmeranno la nostra esistenza nei prossimi trent'anni. Ma quello descritto da Panetta e? il Paese del, e? la storia di una moltitudine di imprenditori grandi e piccoli che aprono la fab-brichetta, lo studio, e producono ricchezza.