Fonte : feedpress.me di 1 giu 2024

. Una manager torinese, di 32 anni, vittima di uno stupro di gruppo in un locale sui Navigli a Milano nel marzo del 2023, è stata licenziata dall’azienda con sede legale in Olanda per la quale lavorava ad Assago, al confine con il capoluogo, che dopo averle espresso solidarietà in un primo tempo ha poi ritenuto che «non fosse più efficiente» e le ha offerto 5 mila euro di buonuscita.

Manager stuprata in un locale dei Navigli l' azienda la licenzia | Non sei più efficiente