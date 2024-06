Fonte : periodicodaily di 1 giu 2024

(Adnkronos) – Dopo la forte ondata di maltempo, miglioramenti in Veneto e allerta rientrata anche a Vicenza, dove il Bacchiglione, dopo aver toccato ieri i 5 metri, stamane alle 9 era già sceso poco sopra i due e non è stato quindi necessario attivare le idrovore installate in via precauzionale nella zona dello stadio Menti,.

Maltempo in Veneto allagamenti e frane | attesa la piena del Livenza