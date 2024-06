Magenta primo cesareo col papà | Emozione unica vissuta insieme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) "È un’che consiglio a tutti i genitori di vivere. Quei venti minuti in cui sono rimasto testa a testa con mia moglie e la bambina appena nata appoggiata sul seno della mamma nella sala operatoria resteranno un ricordo indelebile". Andrea, il padre di Emma, magentino, è stato ilpadre nella storia dell’ospedale Fornaroli ad assistere al parto della moglie con taglioprogrammato. "Quando sono entrato in sala operatoria mia moglie era già sul lettino. Io mi sono seduto al suo fianco e ho atteso con trepidazione ilvagito di Emma. Non c’era nulla che avrebbe potuto impressionarmi: c’era un telo e quindi non ho visto quando la ginecologa ha inciso mia moglie". Soddisfatta quell’esperienza anche la moglie, Maria: "Avere il marito di fianco al momento del parto è un modo speciale per condividere le emozioni del momento".