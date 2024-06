L’oro d’Arezzo etrusca e la grande invenzione dell’arco

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 1 giugno 2024) Qualche volta mi sono fermato prima di Acquapendente e volevo cercarenel fiume, ma non avevo il setaccio, però chissà quante pagliucole sono state trovate nei rivoli che scendono dall’Amiata e pure in quel di Petriolo e Campiglia Marittima, erano zone in cui gli Etruschi riuscivamo a ricavare, di cui conoscevano le varie forme di lavorazione. Anche la Lunigiana e Garfagnana furono posti dove si setacciava oro e vi erano miniere del più povero metallo, cioè l’argento, alcune di queste, in epoca medievale, furono di proprietà della famiglia di Castruccio de Castracani, quel paraculo lucchese, che scalzo’ il nostro Tarlati, da essere gonfaloniere dell’Imperatore. Ma la scoperta e l’innovazionefu nella costruzione dell’ arco.